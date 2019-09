Fórmula 2: Família de Juan Manuel Correa revela que piloto está em coma induzido

O piloto de 19 anos, Juan Manuel Correa, quepara uma unidade de saúde em Londres, afim de continuar a sua recuperação, no GP da Bélgica, de Fórmula 2, encontra-se agora em estado "crítico mas estável".Num comunicado feito pela família do piloto americano de Fórmula 2, pertencente à equipa Sauber, é possível ler-se que o jovem apresenta uma "insuficiência respiratória grave", na sequência do impacto do acidente, sendo esta vista como uma lesão "comum" em embates deste tipo, o que faz com que Correa se encontre "em coma induzido" e ligado ao "suporte ECMO" (ExtraCorporeal Membrane Oxygenation), isto é, um suporte vital extracorporal, apresentando um quadro clínico "crítico, mas estável".De referir que a família do piloto pediu "espaço" e "respeito" neste momento delicado, esperando que Juan Correa os "surpreenda" com a sua "tremenda capacidade de luta e força para recuperar completamente", concluindo o comunicado dando as "condolências" à família de Anthoine Hubert, o piloto que perdeu a vida com apenas 22 anos.