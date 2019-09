Fórmula 2: Médicos salvaram as pernas de Juan Manuel Correa numa cirurgia de sete horas

Imagens da transmissão revelam violência do acidente que matou Anthoine Hubert Imagens da transmissão revelam violência do acidente que matou Anthoine Hubert

A carregar o vídeo ...

Juan Manuel Correa, o piloto que chocou contra o carro do malogrado Anthoine Hubert no GP da Bélgica de Fórmula 2, foi operado com sucesso e os médicos conseguiram evitar a amputação das pernas, segundo noticia o diário 'Marca'.A FIA informou que o jovem piloto está estável e acompanhado pelos pais no hospital de Liège, após ter sofrido várias fraturas nas duas pernas e ainda uma pequena lesão na coluna.Logo após o acidente do qual resultou a morte de Anthoine Hubert, Juan Manuel Correa foi transportado de helicóptero para o hospital, em estado grave mas sem correr perigo de vida. A maior preocupação eram as pernas, muito afetadas pelo violento embate. Os médicos tiveram então de proceder à reconstrução dos dois membros inferiores, numa cirurgia que demorou sete horas.