Fórmula 4: Guilherme Oliveira vai competir na equipa de Fernando Alonso

Guilherme Oliveira, de 16 anos, vai disputar o campeonato espanhol de Fórmula 4 com a FA Racing Team by Drivex, equipa de Fernando Alonso, naquele que será o regresso de um piloto português ao mais alto nível numa categoria de formação Internacional de monolugares.

Depois de inúmeros títulos conquistados no karting, o jovem piloto de Vila Nova de Gaia dá assim o próximo passo na sua carreira já com vários títulos. No karting, contabiliza 15 títulos oficiais num espaço de cinco épocas.

Entre títulos nacionais, em Espanha e presenças prestigiantes nos campeonatos internacionais, Guilherme deu nas vistas e iniciou em 2020 testes de preparação na Fórmula 4, disputando uma corrida isolada, onde foi 4º classificado na sua estreia na categoria. Este desempenho não passou despercebido, com propostas de praticamente todas as equipas que disputam a F4 Espanhola. Depois de uma analise profunda, a Synergy, empresa que gere a carreira do piloto luso, decidiu aceitar a proposta da FA Racing Team by Drivex, equipa de Fernando Alonso, que gere a sua equipa em conjunto com a formação técnica da Drivex, de Miguel Angel de Castro.

A FA Racing Team venceu a Fórmula 4 Espanhola em 2019, com Franco Colapinto e aposta este ano em Guilherme Oliveira em busca do sucesso que o nome Fernando Alonso representa.

"É um sonho tornado realidade. Nos últimos anos tenho trabalhado arduamente e conseguido bons resultados no karting, sempre com o objetivo de dar este salto para a F4, e fazê-lo com a FA Racing Team é espectacular. O Fernando Alonso sempre foi o meu ídolo, aliás sempre fui o nº 14 por inspiração nele. É para mim um grande orgulho representar as cores nacionais ao serviço da equipa FA Racing Team by Drivex e quero agradecer esta grande oportunidade ao próprio Fernando Alonso, ao Miguel Angel de Castro e à Synergy, que gere a minha carreira. Estou motivado e com toda a vontade de começar os testes de preparação", afirmou Guilherme Oliveira.

Miguel Angel de Castro, proprietário da equipa Drivex e representante da FA Racing Team (propriedade de Fernando Alonso) deixou elogios ao jovem português. "Este namoro com o Guilherme começou já o ano passado, o ADN da FA Racing Team é 100% vencedor e vimos no Guilherme essa mesma forma de estar, pelo que tanto eu como o Fernando Alonso identificámos de imediato como uma prioridade contar com ele. Estou muito contente por termos conseguido garantir o Guilherme na nossa equipa e mal pudemos esperar pelo inicio do campeonato e ver o que ele é capaz de fazer com as cores da nossa equipa", sublinhou.

Guilherme Oliveira é piloto da Synergy Driver Performance, empresa fundada por Duarte Félix da Costa e Gonçalo Gomes, que se encarrega da gestão de carreira e driver coaching de jovens pilotos. Félix da Costa assumiu que "para nós enquanto Synergy é um prazer puder apoiar o Guilherme na ascensão aos monolugares. Pelo que conquistou no karting e pelo que vimos dele nos testes de Fórmula 4, tem o talento e a determinação para vingar. O interesse da FA Racing mostra isso mesmo e agora é hora de trabalhar e preparar bem o inicio da época, para estar na máxima força na primeira prova!".

A Fórmula 4 Espanhola utiliza carros construídos e projetados pela Tatuus. Os chassis são construídos a partir de fibra de carbono e apresentam um motor 1.4 turbo Abarth, com 160 cavalos de potência. O objetivo da Fórmula 4 é fazer com que a passagem do karting para os monolugares seja o mais transparente possível, com regulamentos e custos regulados. O Campeonato Espanhol de F4 2021 está programado para sete jornadas, cada uma delas com três corridas, com inicio programado para abril e final em novembro. Todas as provas terão lugar em circuitos de prestígio, maioritariamente utilizados pelas categorias superiores e até pela F1. Duas das corridas terão lugar fora de Espanha, uma em Portugal, no autódromo de Portimão e outra na Bélgica, no mítico circuito de Spa- Francorchamps.

Calendário 2021 Fórmula 4 Espanha



10-11 Abril: Jarama (ESP)

24-25 Abril: Spa Francorchamps (BEL)

9-11 Julho: Portimão (PRT)

31 Julho / 1 Agosto: Motorland (ESP)

18-19 Setembro: Valencia (ESP)

2-3 Outubro: Jerez (ESP)

13-14 Novembro: Barcelona (ESP)