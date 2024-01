Fórmula E: Félix da Costa 16.º na qualificação para o ePrix da Cidade do México

António Félix da Costa não cumpriu o objetivo de qualificar-se bem para o ePrix da Cidade do México, ronda inaugural da Época 10 do Mundial de Fórmula E. O piloto da Porsche foi apenas 8.º classificado no Grupo B da sessão, falhando o acesso à fase de grupos (quartos de final, meias-finais e final) que atribui a "pole position" e arruma as primeiras quatro linhas da grelha de partida. E, assim, no arranque para a corrida com 35 voltas ao circuito com 2,628 km e 19 curvas no Autódromo Hermanos Rodrígues, que tem início marcado para as 20.04 horas de Portugal Continental, português na 16.ª posição, com mais de 40.000 adeptos nas bancadas, incluindo cerca de 25.000 no Foro Sol.

A Fórmula E visita a capital mexicana pela 8.ª vez. Félix da Costa tem dois segundos lugares no Hermanos Rodríguez, que conseguiu de forma consecutiva, em 2019 e 2020, o primeiro com a BMW-Andretti, o segundo com a DS Techeetah. O ano passado, na corrida de estreia pela Porsche, o piloto de 32 anos também não conseguiu apurar-se para a fase de grupos, mas qualificou-se melhor, posicionando-se em 9.º na grelha de partida. Depois, na corrida, que teve mais voltas (41) que o planeado, devido a intervenções do Safety Car, o português acabou por ganhar lugares, terminando em 7.º.

O campeão mundial em título (e vencedor do ePrix da Cidade do México em 2023), o britânico Jake Dennis, da Andretti, equipa que utiliza o 9XX Electric da Porsche, também protagonizou qualificação modesta, terminando o Grupo B imediatamente à frente de Félix da Costa. Há momentos, o alemão Pascal Wehrlein (Porsche) e o suíço Sébastien Buemi (Envision) enfrentaram-se na final da sessão, com o primeiro a impor-se ao rival por 0,251 s, cumprindo a volta em 1.13,298 m. É a 4.º "pole" na carreira do companheiro de Félix da Costa, mas apenas a 1.ª desde a Cidade do México-2022.



Autor: José Caetano