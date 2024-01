Fórmula E: Félix da Costa 6.º no primeiro treino livre na Cidade do México

António Félix da Costa, no 9XX Electric da Porsche, foi o sexto piloto mais veloz no treino livre 1 para o ePrix da Cidade do México, corrida com 35 voltas a realizar amanhã, pelas 20:04 horas de Portugal Continental, que marca o arranque da Época 10 do Mundial de Fórmula E. O português percorreu os 2,628 km do circuito com 19 curvas desenhado 'à medida' no Autódromo Hermanos Rodríguez, que inclui, necessariamente, zona dentro do Foro Sol (estádio com capacidade para mais de 25 mil espetadores), em 1.14,887 m.

Félix da Costa foi 0,523 s mais lento que o mais rápido da sessão, o piloto britânico Jake Hughes, da McLaren, que parou o treino precocemente, a cerca de 6 m da bandeira de xadrez, após colisão com o muro no exterior da curva 1 do circuito mexicano, incidente registado pouco depois de realizar a volta mais rápida do programa, com 1.14,364 m.

Amanhã, a partir das 15.40 Horas de Portugal Continental, qualificação para o primeiro ePrix de 2024.



Autor: José Caetano