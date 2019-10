Fórmula E: Félix da Costa consegue o 4.º melhor tempo do dia em Valência

António Félix da Costa voltou a mostrar-se em grande forma no último dia de treinos no Circuito Ricardo Tormo, em Valência. O piloto português registou o quarto melhor tempo da sessão desta sexta-feira (1:15.293), a 0.206 do líder, o alemão Maximilian Günther.





O colega de equipa do português na DS Techeetah, Jean-Éric Vergne, quedou-se num modesto 9º posto, com 1:15.480, tendo ficado atrás de Félix da Costa em todas as sessões de treino da Formula E em Valência. Um bom pronúncio para o piloto nacional, que prepara o arranque da temporada em Riada, entre 22 e 23 de novembro.