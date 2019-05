Fórmula E: Félix da Costa foi sexto no Mónaco

O português António Félix da Costa (BMW) terminou este sábado na sexta posição a prova do Mónaco do campeonato de Fórmula E, mantendo, assim, o quarto lugar no campeonato.Félix da Costa partiu da nona posição da grelha, mas conseguiu recuperar até ao sexto posto final, terminando a 15,956 segundos do vencedor, o francês Jean-Eric Vergne (DS), que se tornou no primeiro a repetir uma vitória esta temporada, em nove corridas.Com este resultado, o piloto português somou oito pontos e segue em quarto lugar do campeonato de carros elétricos, com 78 pontos, a nove de Vergne.A próxima ronda realiza-se em Berlim, no dia 25 de maio.