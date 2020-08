Fórmula E: Félix da Costa termina no 4.º lugar nova corrida em Berlim

António Félix da Costa concluiu este sábado a terceira corrida disputada em Berlim, de um total de seis provas na capital alemã.





Numa corrida em que o piloto português partiu da 9.ª posição, a vitória coube a Max Günther, enquanto o holandês Robin Frijns ficou no 2.º lugar.Já Jean-Eric Vergne, colega de equipa de Félix da Costa na DS Techeetah e bicampeão em título, terminou a prova no 3.º posto.Félix da Costa mantém-se como líder da classificação geral, com 137 pontos.