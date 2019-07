Fórmula E: Félix da Costa termina temporada na sexta posição

O piloto português António Félix da Costa (BMW) terminou o campeonato de Fórmula E para carros elétricos na sexta posição, depois de este domingo ter sido nono classificado na última corrida, disputada em Nova Iorque.Saindo da 14.ª posição da grelha, Félix da Costa ainda perdeu duas posições na primeira volta, devido a um incidente que envolveu pilotos que seguiam à sua frente, ficando bloqueado.A partir dessa altura, o português iniciou uma recuperação que terminou com o nono lugar, conquistado na última volta, graças à colisão que deixou fora de prova o alemão Max Gunther (Geox) e o brasileiro Lucas di Grassi (Audi).O piloto de Cascais terminou, assim, a 11,727 segundos do vencedor, o holandês Robin Frijns (Virgin).O francês Jean-Éric Vergne (DS), sétimo classificado nesta derradeira prova, tornou-se no primeiro piloto a sagrar-se bicampeão nos cinco anos em que se realiza a competição.Quanto a Félix da Costa, terminou a época na sexta posição, com 99 pontos, o melhor resultado na sua carreira na Fórmula E.