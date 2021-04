Jornada dupla do Mundial de Fórmula E decorre este fim de semana em Valência

O circuito Ricardo Tormo, em Valência, vai receber este fim de semana a dupla jornada do Campeonato do Mundo de Fórmula E, naquela que será a sua estreia no calendário, que sofreu alguns ajustes por parte da organização.





António Félix da Costa é o atual campeão do mundo, mas ainda procura a primeira vitória esta época. O português ocupa a 10.ª posição da geral, com 21 pontos, menos 22 que o atual líder Sam Bird.Já na luta pelo Mundial de Construtores, a DS Techeetah, equipa pela qual corre o piloto luso, ocupa o 3.º lugar com 46 pontos, a 20 da Mercedes que segue no 2.º posto, numa classificação liderada pela Jaguar, com 82 pontos.A qualificação para a primeira corrida decorre no próximo sábado às 13 horas, meia hora antes do início da referida corrida. O mesmo sucede no dia seguinte, com a qualificação para a segunda corrida marcada para as 12 horas e a prova a iniciar-se às 12h30.