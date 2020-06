Mundial de Fórmula E regressa a 5 de agosto

O Campeonato do Mundo de automóveis elétricos, a Fórmula E, suspenso desde 13 de março, vai regressar a 5 de agosto, em Berlim, anunciou esta quarta-feira a Federação Internacional do Automóvel (FIA).

Após a paragem devido à covid-19, o reinício deste campeonato liderado pelo português António Félix da Costa (DS) será feito com uma jornada dupla, a 05 e a 06 de agosto, no antigo aeroporto de Tempelhof, seguida de outra dois dias depois, a 08 e 09 de agosto.

A ronda final será disputada nos dias 12 e 13 de agosto, na mesma pista alemã.

"Cada uma das três jornadas duplas será disputada em diferentes configurações do circuito, assegurando os interesses desportivos", garantiu a FIA, em comunicado.

O regresso às pistas "contribui para o retomar da economia do desporto automóvel", lê-se ainda.

As três rondas serão disputadas à porta fechada e o número de pessoas envolvidas na logística das equipas será reduzido, não podendo ultrapassar as mil pessoas no circuito, no total.

Todas as reuniões necessárias, sejam de caráter técnico ou com os pilotos, serão realizadas remotamente, por videoconferência.

O Campeonato do Mundo de Fórmula E começou a 22 de novembro, em Diriyah, na Arábia Saudita, com uma jornada dupla. Passou por Santiago do Chile (18 de janeiro), Cidade do México (15 de fevereiro) e Marraquexe (29 de fevereiro), numa prova ganha por António Félix da Costa.

O piloto português lidera o campeonato, com 67 pontos, mais 11 do que o segundo classificado, o neozelandês Mitch Evans (Jaguar).