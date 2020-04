Nascar suspende piloto por comentário racista em corrida virtual

A direção da Nascar anunciou esta segunda-feira a decisão de suspender por tempo indeterminado o piloto Kyle Larson, devido a um comentário de índole racista feito na véspera, durante a transmissão da corrida virtual que o campeonato levou a cabo durante este período sem provas.





O comentário em causa até parece ter saído 'sem querer', já que foi feito numa altura em que o piloto procurava perceber se o ouviam. O problema foi ter utilizado o termo "nigga" ("preto", em português), algo que deu de imediato bastante que falar nas redes sociais e chegou ao conhecimento da organização do campeonato, que esta tarde anunciou a sua decisão num comunicado emitido no site oficial."A NASCAR fez da diversidade e da inclusão uma prioridade e não vai tolerar o tipo de linguagem usado por Kyle Larson durante o evento iRacing de domingo. As nossas diretrizes de conduta dos membros são claras a esse respeito e vamos aplicá-las para manter um ambiente inclusivo para toda a nossa indústria e base de fãs", explicou a organização, numa nota na qual anuncia a suspensão por tempo indeterminado do piloto em questão.