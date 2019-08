Norte-americana morre em acidente a alta velocidade quando tentava bater recorde do Mundo

Morreu esta terça-feira, na sequência de um acidente a alta velocidade, a norte-americana Jessi Combs, segundo comunicou a sua família esta tarde. O acidente fatal aconteceu em Alvord Desert, no Oregon, quando a piloto de 36 anos efetuava algumas das suas tentativas para tentar fixar um novo recorde mundial de velocidade ao volante um protótipo (fixado em 824 km/h, em 1976)."Lamentavelmente perdemos a Jessi ontem devido a um horrível acidente. Fui a primeira pessoa a chegar ao local e, confiem em mim, fizemos tudo o que era humanamente possível para salvá-la", escreveu Terry Madden, elemento da equipa do projeto no qual Jessi Combs estava envolvida e que passava por tentar superar a referida marca de velocidade ao comando de um veículo com 52.000 cv.