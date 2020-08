Portugueses começam temporada com pódio no GT Open

Os pilotos portugueses Henrique Chaves e Miguel Ramos (McLaren) começaram a temporada do International GT Open com um segundo lugar na prova de abertura, disputada este sábado em Budapeste.

Partindo do quinto lugar da grelha, a dupla portuguesa 'cavalgou' até à segunda posição, vendo o esforço de chegar à liderança interrompido pela intervenção do 'safety car'.

"O segundo lugar é um bom resultado, mas, quando a vitória está ali à nossa frente, é difícil contentarmo-nos com outra classificação", disse Henrique Chaves, considerando que foram circunstâncias que não pode controlar e tem de aceitar.

Henrique Chaves assinou a volta mais rápida da corrida, pelo que acredita que sem o 'safety car' a vitória seria certa.

Domingo, disputa-se a segunda corrida do fim de semana, para a qual os dois portugueses partem com 10 quilos extra, fruto do segundo lugar de hoje.