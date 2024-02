Prodígio Kiko Macedo chega à Fórmula 4 espanhola: «Era um passo importante para a minha carreira»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por F4 Spanish Championship (@f4spanishchampionship)

O único piloto português a competir no campeonato FIA F4… tem 15 anos. O prodígio Francisco Macedo ficou mais perto do sonho de chegar um dia à Fórmula 1, como revelou em entrevista a Record em novembro , ao assinar esta quinta-feira pela Drivex Team da Fórmula 4 espanhola, uma categoria destinada aos pilotos mais promissores do momento."Estou muito feliz por assinar com a DriveX e participar no campeonato de Espanha FIA F4 com esta equipa. Este era um passo importante para a minha carreira, e agradeço a confiança depositada pela DriveX, que só me faz trabalhar mais, para atingir bons resultados e retribuir a aposta da equipa e patrocinadores", reagiu o jovem piloto natural de Braga, que bateu recordes em Portugal nos karts e que ambiciona chegar à elite internacional.O calendário da F4 espanhola é composto por sete provas, com cinco competições em Espanha, uma em Portugal (Portimão) e outra em França. O arranque está marcado para maio.Antes, o piloto português vai estar em ação na 'F4 Spanish Winter Series', uma competição de preparação composta por quatro provas, com arranque marcado já para este fim de semana em Jérez."Vai ser a minha primeira corrida de fórmula e infelizmente não tive a possibilidade de realizar os testes que pretendia, visto que não me foi autorizado pela Câmara de Braga o acesso ao autódromo que temos na cidade. Por isso, tive apenas oito treinos com fórmula, o que é manifestamente pouco, mas vou dar o meu melhor e acredito que a evolução vai ser muito positiva", sublinhou Kiko Macedo."Sendo uma corrida de preparação para o campeonato, que é o meu principal objetivo, o que pretendo é conhecer melhor o fórmula e adaptar-me ao mesmo. Neste momento, o resultado não é o mais importante, até pelos poucos treinos realizados, em virtude das limitações que referi", acrescentou.