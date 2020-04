Rampa Internacional de Boticas adiada

Face à situação de emergência que o país e o mundo atravessam devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus (COVID-19) e cumprindo as diretrizes das autoridades de saúde, Organização Mundial de Saúde (OMS) e Direção-Geral de Saúde (DGS), o Demoporto – Clube de Desportos Motorizados do Porto, em consonância com as restantes entidades envolvidas na realização da Rampa Internacional de Boticas, nomeadamente a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), a Federação Internacional do Automóvel (FIA) e o Município de Boticas, deliberaram adiar a prova automobilística.





A Rampa Internacional de Boticas, pontuável para o Campeonato de Portugal de Montanha e, pela primeira vez, para o Campeonato Europeu de Montanha, estava agendada para os dias 8, 9 e 10 de maio de 2020.Assim, e devido às contingências causadas pelo COVID-19, a prova foi adiada para data a anunciar oportunamente.