Terceiro lugar em Nova Iorque insuficiente para Félix da Costa manter sonho do título na Fórmula E

António Félix da Costa (BMW) terminou este sábado em terceiro lugar a primeira das duas corridas disputadas este fim de semana em Nova Iorque, na prova de encerramento do campeonato de Fórmula E, ficando matematicamente afastado do título.O piloto da BMW, que partiu do oitavo lugar da grelha, concluiu as 36 voltas a 1,216 segundos do vencedor, o suíço Sébastien Buémi (Nissan), somando 15 pontos no campeonato.Este resultado deixa o piloto de Cascais na quinta posição, com 97 pontos, a 33 do líder do campeonato, o francês Jean-Eric Vergne (DS), que terminou em 14.º e fora dos pontos.Com 29 pontos ainda em jogo na última corrida, disputada no domingo (três pela 'pole position', 25 pela vitória e um pela volta mais rápida), o piloto português ficou matematicamente arredado do título.