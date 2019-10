Tiago Monteiro em 3.º na primeira corrida do fim de semana de WTCR

Tiago Monteiro (Honda) terminou este sábado na terceira posição a primeira de três corridas da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) que este fim de semana se disputam em Suzuka, no Japão.O piloto português, que tinha conseguido a 'pole position', foi relegado para a quarta posição da grelha devido a uma penalização por ter abrandado em demasia durante a sessão de qualificação em dois setores da pista.Os comissários atribuíram, ainda, um ponto de penalização ao portuense da Honda por considerarem que a sua ação provocou perigo para os outros concorrentes.Ainda assim, Tiago Monteiro terminou em terceiro lugar, a 1,602 segundos do vencedor, o argentino Esteban Guerrieri (Honda), que assumiu o comando do campeonato.Com este resultado, o português ocupa o 18.º lugar do campeonato, com 83 pontos.As restantes duas corridas disputam-se no domingo.