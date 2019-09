Tiago Monteiro fora dos pontos na primeira corrida do WTCR

O português Tiago Monteiro (Honda) terminou este sábado fora dos pontos na primeira das três corridas do fim de semana da prova da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR), que se disputa em Ningbo, na China.O piloto portuense, que se qualificou na 21.ª posição, a apenas uma décima do 15.º, voltou a sentir dificuldades com a afinação do seu Civic e no melhor uso dos pneus e viria a terminar as 13 voltas a 26,576 segundos do vencedor, o francês Yvan Mullër (Lynk & Co), que conquistou o primeiro triunfo da temporada.Após 19 corridas, são já 12 os vencedores diferentes este ano, incluindo o português, que, na ronda anterior.Tiago Monteiro mantém, assim, os 58 pontos que trazia de Vila Real.Para domingo estão previstas mais duas corridas.