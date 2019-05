Tiago Monteiro fora dos pontos nas três corridas do WTCR na Eslováquia

O piloto português Tiago Monteiro (Honda) terminou este domingo fora dos pontos as três corridas da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR), que se disputaram na Eslováquia.Depois de dificuldades nas sessões de qualificação, disputadas na sexta-feira, em que não foi além do 21.º e 24.º lugares, hoje o portuense foi 17.º, 18.º e 17.º, respetivamente, nas três corridas do dia.Com estes resultados, Tiago Monteiro caiu para o 22.º lugar do campeonato, com os mesmos 20 pontos que somou na jornada de abertura, em Marrocos.De então para cá, o português ficou fora dos pontos nas três corridas disputadas na Hungria, há duas semanas, e hoje, na Eslováquia."Quando se arranca tão atrás, há um problema grave. Há 26 pilotos profissionais, mas estão a guiar como amadores, muito agressivos. Não é a direção certa", explicou Tiago Monteiro à Agência Lusa, sublinhando: "Há muitas guerras. Vamos ter de falar entre os pilotos para resolver a situação".No entanto, continua a faltar um melhor acerto na afinação do Honda Civic."Melhorámos um bocadinho, mas ainda falta um pouco. Temos algumas ideias e temos de continuar a trabalhar", sublinhou Monteiro.O problema continua a ser, sobretudo, "a entrada em curva".A próxima prova realiza-se no próximo fim de semana, em Zandvoort, na Holanda.