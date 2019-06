Tiago Monteiro vence categoria TCR nas 24 Horas de Nordschleife

O piloto português Tiago Monteiro venceu este domingo a categoria TCR nas 24 Horas de Nordschleife, na Alemanha, ao volante de um Honda Civic Type R que utilizou para treinar para a Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR).O português, que dividiu a condução com os alemães Dominik Fugel, Markus Oestreich e Cedrik Totz, foi o mais rápido dos quatro carros em prova nesta categoria, terminando com 138 voltas, mais duas do que os segundos classificados."Estamos todos muito contentes com o resultado. Foi uma corrida emocionante, com a vitória na classe, que foi sempre o nosso objetivo. Tivemos lutas muito acesas. A determinada altura, os nossos adversários tiveram problemas, depois tivemos nós e andámos no limite para conseguir este resultado. A noite foi muito dura, tive de recuperar posições até às cinco da manhã, mas valeu tudo a pena", comentou Tiago Monteiro, em declarações à sua assessoria de imprensa.O piloto português aproveitou esta oportunidade para somar mais minutos com o Honda Civic igual ao que habitualmente utiliza no WTCR, de forma a "perceber melhor o carro": "Agora é olhar para a frente e focar-me em outro grande desafio que se avizinha: a jornada de Vila Real do WTCR", concluiu o piloto da Honda.A prova de Vila Real da Taça do Mundo de Carros de Turismo decorre de 5 a 7 de julho.