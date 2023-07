Valentino Rossi ainda está para as curvas: aos 45 anos venceu a primeira corrida de GT

Valentino Rossi conquistou este domingo a sua primeira vitória na carreira no GT World Challenge Europe, ao vencer este domingo a segunda corrida da prova realizada em Misano (Itália) ao volante de um BMW M4 GT3.

Vencedor de sete títulos mundiais no MotoGP, principal categoria de motociclismo, o 'doutor' mostrou que aos 44 anos continua 'para as curvas', apesar de agora estar atrás de um volante e sobre quatro rodas, levando a melhor na segunda corrida de velocidade do fim de semana, ao lado do companheiro de equipa na WRT, o belga Maxime Martin, que partiu da terceira posição na grelha.

A equipa do experiente piloto italiano aproveitou um 'safety car' e um 'pit stop' rápido para assumir a liderança da corrida, com Valentino Rossi a segurar com mestria os constantes ataques de um Audi que o perseguia. O antigo heptacampeão mundial de MotoGP acabou com uma vantagem de quatro segundos para o segundo classificado.

No sábado, Raffaele Marciello e Timur Boguslavskiy tinham conquistado a vitória da corrida 1 do fim de semana para a Mercedes.

"Parabéns ao Valentino Rossi por esta vitória fantástica na classe Pro, num circuito extremamente apertado, exigente e com mais de 50 graus de temperatura de pista com um ritmo extremamente rápido. O talento do Valentino, juntamente com a baixa degradação do composto P Zero DHF e profissionalismo da sua equipa, culminou numa vitória merecida - somando-se ao seu incrível recorde de conquistas em tantos ramos diferentes do automobilismo", disse Matteo Braga, responsável de atividades do circuito italiano.