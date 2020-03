Vila Real com corrida extra do WTCR devido ao cancelamento de corrida na Alemanha

A ronda portuguesa da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR), em Vila Real, terá uma corrida extra no fim de semana de 19 a 21 de junho para compensar o adiamento da ronda alemã deste campeonato, anunciou esta terça-feira o promotor.

A corrida alemã integrava o programa das 24 Horas Rennen, no circuito de Nürburgring Nordschleife, que foi adiado de 23 de maio para 27 de setembro devido à pandemia de Covid-19.

Contudo, essa data colide com outros eventos do WTCR pelo que a Eurosport Events, promotora do campeonato, em conjugação com a FIA e com o traçado alemão, cancelou mesmo a prova, pois uma semana antes decorre a prova na China e, logisticamente, seria impraticável.

Assim, e para "manter 20 corridas no calendário", as corridas de Portugal (19 a 21 de junho) e da Áustria (24 a 26 de julho) "incluirão ambas uma sessão de qualificação e uma corrida adicionais", explica a Eurosport Events, em comunicado.

Recorde-se que a ronda húngara do campeonato já tinha sido cancelada devido ao surto de Covid-19, pelo que essa jornada dupla foi incluída na ronda espanhola.

"Compreendemos e apoiamos a decisão de adiar as 24 Horas de Rennen de acordo com as medidas tomadas pelo governo alemão nestes tempos difíceis. Acreditamos que se será possível voltar a ver corridas de WTCR neste icónico circuito", disse o francês François Ribeiro, responsável da Eurosport Events.

A ronda eslovaca deste campeonato, prevista para 07 de junho, está, neste momento, dependente do evoluir da pandemia global provocada pelo novo coronavírus.

Assim, o campeonato, que deveria ser composto por dez jornadas duplas, perdeu as duas primeiras, pelo que começará apenas a 07 de junho na Eslováquia.

Vila Real acolhe a segunda jornada, a 21 de junho.

O campeonato termina a 13 de dezembro, na Malásia.