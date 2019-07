Vitória de Tiago Monteiro na terceira corrida do WTCR em Vila Real

Tiago Monteiro (Honda) venceu este domingo a terceira corrida da prova portuguesa da Taça do Mundo de Carros de Turismo, que se disputou em Vila Real, quase dois anos depois de um grave acidente sofrido em Barcelona.





Tiago Monteiro, que saiu do segundo lugar da grelha para esta terceira corrida do fim de semana, chegou à liderança à terceira volta, mantendo o comando até final. O português terminou com 2,295 segundos de vantagem sobre o francês Yvan Muller (Lynk & Co), segundo classificado.Esta foi a 12.ª vitória da carreira de Tiago Monteiro nos Turismos, quarta em Portugal, primeira desde a passagem para os TCR. "Foi uma grande batalha, um longo caminho para chegar até aqui", disse o português, via rádio, ainda dentro do carro.