WTCR: Michelisz diz que 50% da vitória em Vila Real esteve no arranque

O húngaro Norbert Michelisz (Hyundai) acredita que "50% da vitória" na primeira corrida da etapa portuguesa da Taça do Mundo de Carros de Turismo que se disputou este sábado em Vila Real "foi no arranque".O piloto do Hyundai i30 começou o dia "com uma qualificação de sonho", em que estabeleceu um novo recorde ao traçado transmontano, que lhe possibilitou arrancar do lado mais favorável da pista para a corrida de 11 voltas.Considerando que "não foi uma corrida fácil", sobretudo a partir do momento em que o francês Yan Ehrlacher (Lynk & Co) chegou ao segundo lugar e começou "a encurtar bastante a distância".O piloto francês, que partilha equipa com o tio quatro vezes campeão do mundo de turismos, o também francês Yvan Muller, ultrapassou o brasileiro Augusto Farfus (Hyundai) atrasando a passagem obrigatória pela joker lap, a versão mais longa do circuito de Vila Real, que os pilotos têm de fazer pelo menos uma vez por corrida."Não foi estratégia, foi uma questão de instinto", explicou o jovem piloto francês, cuja mãe, Cathy, foi também piloto de Fórmula 3 e de Fórmula 3000.Agora que corre com o tio, admite que aprende "muito com a experiência" do antigo campeão, que não lhe puxa as orelhas. "Não, não me chateia muito", disse, entre gargalhadas.Já o brasileiro Augusto Farfus (Hyundai), que faz a sua estreia no Circuito Internacional de Vila Real, mostrou-se "extremamente satisfeito pela progressão" que tem tido durante a temporada."Claro que o segundo lugar teria sido melhor do que o terceiro, mas estou satisfeito", frisou.