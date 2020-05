Tiago Monteiro no pódio das 500 milhas de Indianápolis em competição virtual

O piloto português Tiago Monteiro terminou hoje na segundo posição a corrida virtual das 500 Milhas de Indianápolis, uma das mais míticas provas do desporto automóvel.

Numa prova composta por duas corridas, Tiago Monteiro foi quarto classificado na primeira e terminou em segundo posição na segunda do Legends Trophy, promovido pela The Race.

Nesta segunda corrida, o piloto portuense partiu do 19.º lugar da grelha para recuperar até ao segundo posto, discutindo a vitória até ao fim com o espanhol Fernando Alonso.

"Foi fantástico! Correr numa oval é uma sensação incrível, muito mais próximo da realidade e a estratégia é a chave do sucesso. Foram duas corridas incríveis e foi mesmo preciso suar e treinar muito durante a semana para conseguir chegar ao nível exigido, mas no final compensou e estou muito contente com o resultado", comentou Tiago Monteiro, citado pela sua assessoria de imprensa.

O portuense referiu ainda que, "apesar de virtual, foi uma experiência fantástica e, mais uma vez, uma honra poder fazer parte de uma grelha com piloto tão emblemáticos e experientes".

Além de Alonso, Tiago Monteiro enfrentou pilotos como Emerson Fittipaldi, Jenson Button, Juan Pablo Montoya, Mario Andretti, Mika Salo, Petter Solberg ou Tom Coronel num circuito onde, em 2005, se tornou no primeiro português a subir ao pódio numa corrida de Fórmula 1, ao terminar no terceiro lugar, com um Jordan, atrás do alemão Michael Schumacher e do brasileiro Rubens Barrichello, ambos em Ferrari.

AGYR // JP

Lusa/Fim