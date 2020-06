500 Milhas de Indianápolis em agosto e com... 115 mil pessoas nas bancadas

É oficial. A icónica prova de velocidade das 500 Milhas de Indianápolis vai mesmo acontecer em agosto. No dia 23 desse mês a competição vai regressar ao Motor Speedway com 50 por cento da capacidade do recinto.

Contudo, como o mesmo 'leva' 230 mil pessoas, estarão disponíveis bilhetes para 115 mil adeptos do desporto automóvel, um número que está a criar polémica em virtude da pandemia que vivemos.

Se nada mudar até à data da corrida, estaremos perante o evento desportivo com mais público desde que a pandemia forçou o mundo a um confinamento forçado.

Recorde-se que o estado de Indiana, onde é disputada a prova, já teve 42.633 casos e 2.553 mortes confirmadas por Covid-19.