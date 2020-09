Carros eléctricos: Como funciona uma Wallbox e quantos tipos existem?

O que é e como funciona uma Wallbox?







Para além do claro inconveniente a nível de tempo, carregar o automóvel durante tantas horas seguidas provoca danos na bateria do veículo a longo prazo, reduzindo a sua vida útil, e pode também causar problemas na rede elétrica e, até, sobreaquecimento, potenciando o risco de incêndio. Uma Wallbox, pelo contrário, protege todos os equipamentos ao ajustar a potência da corrente elétrica às características do veículo, em instalações elétricas monofásicas ou trifásicas.



Vantagens da utilização de uma Wallbox ?



Os veículos elétricos podem ser carregados de diferentes formas, sendo uma delas através de uma Wallbox. No entanto, o equipamento de carregamento entregue aquando da compra de um veículo elétrico, geralmente é um cabo para ligação a uma tomada convencional. Mas então porquê escolher a Wallbox? A Hyundai esclarece todas as questões relacionas a este tema e ainda explica porque é que este é o sistema de carregamento ideal para veículos elétricos.A Wallbox é um sistema que pode ser instalado em casa, na empresa, ou até na rua, para permitir o carregamento de veículos elétricos. Este é o sistema ideal para instalar em casa quando se adquire um veículo elétrico ou híbrido plug-in. A Wallbox é nada mais, nada menos, que um pequeno posto de carregamento que permite a realização de um carregamento muito mais rápido do que através de uma tomada elétrica normal, pois esta última pelo facto de ter uma potência muito reduzida, faz com que o tempo de carregamento total do automóvel possa facilmente chegar às 30 horas.Para além do claro inconveniente a nível de tempo, carregar o automóvel durante tantas horas seguidas provoca danos na bateria do veículo a longo prazo, reduzindo a sua vida útil, e pode também causar problemas na rede elétrica e, até, sobreaquecimento, potenciando o risco de incêndio. Uma Wallbox, pelo contrário, protege todos os equipamentos ao ajustar a potência da corrente elétrica às características do veículo, em instalações elétricas monofásicas ou trifásicas.

• Tempo de carregamento - O tempo de carregamento através de uma Wallbox é bastante mais reduzido que o tempo de carregamento através de uma tomada normal. Para além disso, é o ideal, pois não é demasiado lento ou rápido, o que protege a vida útil da bateria;





• Carregamento personalizado - É possível programar os horários de carregamento de forma a carregar o automóvel nas horas em que o custo da eletricidade é mais baixo;



Carregamento personalizado - É possível programar os horários de carregamento de forma a carregar o automóvel nas horas em que o custo da eletricidade é mais baixo;

• Controlo do consumo de eletricidade – A Wallbox permite realizar uma análise aos tempos de carregamento de forma a que seja possível controlar o consumo de eletricidade;





• Local de instalação variado - Podem ser instaladas no exterior, independentemente da exposição climatérica, na parede ou até mesmo no chão. Os locais mais comuns são: moradias particulares, garagens privadas, condomínios, empresas, unidades de alojamento turístico e espaços públicos.





• Funcionalidades adicionais - podem incluir funcionalidades adicionais, como bloqueio do equipamento a pessoas não autorizadas, algo bastante relevante quando as Wallboxes são instaladas em espaços comuns como empresas ou condomínios.

Quais os diferentes tipos de Wallbox?

As Wallboxes atuais podem ser divididas entre as mais simples e as mais complexas. As mais simples, funcionam de forma elementar: basta conectar o carregador do automóvel à Wallbox e o carregamento inicia. Com as mais simples pode ser adicionada uma opção de ativação para que só as pessoas autorizadas tenham acesso à realização do carregamento. Depois, existem Wallboxes mais complexas onde até é feito um controlo dinâmico da potência. Se a energia consumida for elevada, o carregamento será mais lento e com uma potência inferior. Isto permite fazer uma maior gestão da rede elétrica disponível e é indicada para empresas ou espaços de utilização comum.





As Wallboxes suportam carregamentos até 22 kW, dependendo das características do veículo e da rede elétrica do local onde for instalado o equipamento. Quando se trata de Wallboxes que permitem o carregamento de dois veículos, a potência máxima da Wallbox é dividida disponibilizando até um máximo de 11 kW para cada veículo. Os custos de uma Wallbox dependem das características do equipamento e, claro, se se pretende adquirir ou alugar o mesmo.



Autor: Aquela Máquina