Coronavírus: EnduroGP 2020 com cinco etapas e termina no Marco de Canavezes

O calendário do EnduroGP 2020, promovido pela Federação Internacional de Motociclismo, foi ajustado devido à covid-19 e vai realizar-se de setembro a novembro em cinco países europeus, fechando em Portugal.

O Marco de Canavezes, de 13 a 15 de novembro, encerra o circuito que começa em França e passa ainda por Itália, Alemanha e Espanha, tendo perdido a etapa nórdica.

A propósito da pandemia, a organização garante que serão "cumpridas as diretrizes definidas pelos diversos países e autoridades sanitárias".

O Marco de Canavezes será igualmente palco para uma prova do campeonato do mundo feminino, "sendo por isso mesmo a única etapa com as cinco distintas classes em competição, abrindo também a oportunidade às pilotos nacionais de poderem discutir um título mundial no seu próprio território", conforme revela a Federação de Motociclismo de Portugal.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 350 mil mortos e infetou mais de 5,6 milhões de pessoas em 196 países e territórios. Cerca de 2,2 milhões de doentes foram considerados curados.

Calendário EnduroGP 2020:

18 a 20 setembro, Réquista, França.

25 a 27 setembro, Spoleto, Itália.

16 a 18 outubro, Zschopau, Alemanha

06 a 08 novembro, Lalin, Espanha.

13 a 15 novembro, Marco de Canavezes, Portugal.

RBA // NFO

Lusa/Fim