Escuderia de Castelo Branco recorda em livro os 55 anos de existência

O livro "Escuderia 55 anos - Apontamentos", vai ser apresentado no sábado, durante o decorrer do Rali de Castelo Branco, uma obra que retrata os 55 anos do clube automóvel albicastrense, foi hoje anunciado.

A obra, da autoria do jornalista João Carrega, apresenta alguns dos apontamentos mais importantes da história da Escuderia Castelo Branco (ECB), que, em maio, celebrou os 55 anos de existência.

A apresentação conta com as presenças do ex-ministro da Educação Eduardo Marçal Grilo, sócio fundador da ECB, que entra em direto por videoconferência, e dos atuais presidentes da direção e da Assembleia Geral da ECB, António Sequeira e Nuno Almeida Santos, respetivamente.

"Desde sempre foi um sonho meu a publicação de um livro onde estivessem as histórias do clube, os nossos feitos e, principalmente, os rostos de todos os que sempre souberem vestir a camisola da ECB, sendo uma forma também de os homenagear. Este livro é para todos esses sócios e voluntários", explica, numa nota, o presidente da ECB, António Sequeira.

O livro, propriedade da ECB, tem 680 páginas recheadas com "estórias" da história de um dos mais emblemáticos clubes portugueses na área do desporto motorizado.

A publicação, editada com capas duras e o interior impresso a cores, mostra, década a década, o pulsar da instituição, que anualmente tem um impacto, pelas provas que realiza, de milhões de euros na economia regional e nacional.