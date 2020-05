Farto de barulho, vizinho tapa escape de Mustang com espuma expansiva

O novo Ford Mustang GT desperta inúmeras paixões mas também colecciona ódios privados por aqueles que amam o silêncio.

Aaron Robinson é um daqueles jovens americanos que adora barulho, por isso, nada melhor do que trocar o tubo de escape original e retirar o silenciador.

Se este ‘muscle car’ já é reconhecido pelo som característico do motor, imagine agora o alvoroço que ele deve provocar nos arredores.

Infelizmente, um vizinho que ama o silêncio não gostou da brincadeira e não descansou enquanto não descobriu onde ele morava.

Quando no dia seguinte Robinson quis dar uma voltinha com o carro, encontrou um bilhete no pára-brisas a alertá-lo para o tubo de escape cheio de espuma expansiva.

Como ele explica no Facebook, a nota dizia: "Finalmente encontrei-te. Tens duas semanas para reparares o silenciador e substituíres o tubo de escape", escreveu o vizinho enfurecido. "Não brinques comigo ou vais arrepender-te!".

E, para mostrar que nem está preocupado com a reacção dele, convida-o a instalar câmaras de vigilância. "Nada vai funcionar", escreveu o vizinho, que até lhe deixou o telefone da polícia local para ele fazer queixa!



Autor: Aquela Máquina