Félix da Costa vence GP Marraquexe

António Félix da Costa venceu este sábado o Grande Prémio de Marraquexe, em Marrocos, na 5ª prova da temporada de Fórmula E. O piloto português da DS Techeetah já tinha conquistado a pole position e agora está na liderança do campeonato, com 67 pontos, mais 11 do que o 2º classificado.





"Foi a primeira vitória da temporada, estou muito contente por ter somado a pole position e o triunfo. Foi uma corrida muito difícil, com muita componente estratégica mas o attack mode funcionou na perfeição, na altura certa", revelou o piloto português."Que grande dia, grande vitória. Mostrámos toda a nossa raça, tanto em rapidez como em gestão de energia e estratégia de corrida. Senti-me sempre muito confortável e quando caí para 2º sabia que podia vencer, pois com isso ganhei energia ao Max (Gunther) e depois quando o passei, consegui ir embora e vencer. Um dia muito bom para toda a equipa, que está de parabéns, todos têm trabalhado intensamente na fábrica em Paris e esta vitória é o resultado disso. Que grande vitória, passei para a liderança do campeonato e estamos no caminho certo, vamos continuar a trabalhar na máxima força para as próximas corridas!", finalizou.