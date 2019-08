Fernando Alonso já prepara o Rali Dakar de 2020 com a Toyota

Fernando Alonso está a prepara-se para participar no Dakar 2020 ao volante de uma Toyota Hilux. A informação foi confirmada pela própria Toyota em comunicado, que ainda adiantou que o piloto das Astúrias vai realizar as provas de preparação na segunda metade deste ano.

É mais uma aventura do piloto espanhol, que depois da Fórmula 1 já participou no Mundial de Resistência e na Indycar. Não é segredo para ninguém que Alonso procura a ‘Triple Crown’, feito que apenas Graham Hill conseguiu, ao ter vencido o G.P. do Mónaco em F1, as 24 Horas de Le Mans e a Indy500. Alonso continua a perseguir este último e tudo indica que o vai continuar a fazer, mas pelo meio está aberto a novas experiências, entre elas o Dakar, prova mítica do todo-o-terreno.

Segunda metade de 2019 será fundamental

A Toyota confirmou esta terça-feira que Alonso vai realizar uma série de testes com a Hilux no que resta deste ano, na Namíbia. O objectivo é o espanhol familiarizar-se com a pick-up e com este tipo de ralis, uma vez que está habituado às corridas em circuito.

A fabricante do país do sol nascente confirmou que os testes vão de correr na Namíbia.

Outro dos rumores que estão a ganhar força é a participação de Alonso no rali Harrismith 400, na África do Sul, que arranca já a meados do próximo mês de Setembro. Certo, para já, parece ser a participação no Rali de Marrocos, onde defrontará muitos dos favoritos à vitória do Dakar.

Satisfeito com a Hilux

"Com a Hilux senti-me muito bem, transmitiu-me logo muita confiança e foi melhorando a cada passagem. Estou ansioso pelos próximos meses de treino, conhecer a fundo o carro e trabalhar com a equipa. Estou numa grande equipa para poder fazê-lo", explicou o piloto espanhol no mesmo comunicado.

"Estou entusiasmado por continuar a minha aventura com a Toyota Gazoo Racing", adiantou, antes de dizer onde começou a pensar nesta ideia: "No início deste ano experimentei todo-o-terreno e fiquei com a sensação de que queria fazê-lo mais vezes. Sabia que seria uma experiência totalmente diferente com uma curva de aprendizagem muito elevada".

Nesta altura, tudo indica que o espanhol estará à partida do Rali Dakar de 2020, na Arábia Saudita, no próximo dia 5 de Janeiro, mas ainda pode não acontecer. Se durante estes testes a equipa e o piloto perceberem que não estão reunidas as condições para entrar na prova, esta aventura ainda pode ser cancelada. Porém, estamos a falar de um dos pilotos mais respeitados da actualidade, com anos e anos de experiência, o que nos leva a acreditar que o próximo capítulo da carreira de Alonso é mesmo o Dakar.



Autor: Aquela Máquina