Fórmula 3: Brasileiro Gabriel Bortoleto conquista 'pole' para a corrida de 'sprint' do GP da Austrália

Que início de temporada fenomenal está ter o brasileiro Gabriel Bortoleto (Trident), jovem piloto de apenas 18 anos que na madrugada desta sexta-feira conquistou a pole position para a corrida de 'sprint' do Grande Prémio de Fórmula 3 da Austrália, na estreia da categoria em solo australiano.

Em sessão de qualificação completamente caótica, com três bandeiras vermelhas, o 'menino' natural de São Paulo não acusou a pressão e garantiu o primeiro lugar na grelha de partida para a corrida de 'sprint' de sábado, com o tempo 1:33.025s, seguido do suíço Gregoire Saucy (ART Grand Prix) e do italiano Gabriele Mini (Hitech Pulse-Eight), com +0.171s e +0.282s, respetivamente.

Caio Collet (Van Amersfoort Racing), também brasileiro, terminou a sessão de qualificação com o 10.º melhor tempo, a quase nove décimas do compatriota (+0.851s).



Os resultados de amanhã irão definir as posições na grelha de partida para a corrida de domingo.



Gabriel Bortoleto lidera atualmente o Mundial de pilotos de Fórmula 3, com 26 pontos, depois de ter vencido no Bahrain, a primeira prova do calendário.