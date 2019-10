Fórmula E: Félix da Costa com sexto melhor tempo em Valência

António Félix da Costa terminou a sessão da manhã desta quarta-feira na Fórmula E com o sexto melhor tempo (1:15,557) no Circuito Ricardo Tormo, em Valência, onde se cumprem os testes de pré-época da competição.





O piloto português superou o colega de equipa Jean-Éric Vergne, atual campeão, que terminou num desapontante 16 posto (1:15,930).O holandês Robin Frinjs, da Virgin, foi o mais rápido no circuito valenciano, ao terminar com 1:15,377, logo seguido pelos dois BMW do alemão Maximilian Gunther e o britânico Alexander Sims.