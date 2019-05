Fórmula E: Félix da Costa espera voltar aos pódios

O piloto português António Félix da Costa (BMW) espera regressar aos pódios na Fórmula E, já na prova deste fim de semana, em Berlim.Com nove das 13 provas do calendário já disputadas, o piloto de Cascais ocupa a quarta posição do campeonato, com 70 pontos, a 17 do líder, o francês Jean-Eric Vergne (DS).Esta é "uma corrida especial" para o piloto português, por se disputar na Alemanha, sede da BMW, mas Félix da Costa teme que o asfalto da pista de Berlim esteja demasiado degradado e que isso afete o seu desempenho na qualificação."O facto de corrermos num asfalto que não é utilizado, normalmente, no dia-a-dia, é uma incógnita. Mas na BMW estamos todos motivados e com a cabeça bem levantada para entrarmos em pista com o objetivo bem definido de recuperar pontos aos adversários que seguem à nossa frente e lutar por um pódio", explicou o piloto português.Félix da Costa considerou que esta será a fase decisiva do campeonato, em que a pressão por bons resultados aumenta: "Estamos a chegar a uma altura do campeonato em que tudo tem de correr bem, se queremos ter uma palavra a dizer na luta pelo título", frisou.O circuito está desenhado no aeroporto de Tempelhof e perfaz um total de 2.375 quilómetros. A corrida está prevista para as 12 horas de sábado (hora de Lisboa).