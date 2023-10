João Ferreira vence Rali de Marrocos nos veículos ligeiros

O piloto português João Ferreira (Can Am), navegado por Filipe Palmeiro, venceu esta quarta-feira o Rali de Marrocos, quinta e última prova do Campeonato do Mundo de todo-o-terreno, na categoria de veículos ligeiros de série (T4).

João Ferreira concluiu as cinco etapas da prova marroquina com o tempo de 18:26.24 horas, deixando o segundo classificado da categoria, a norte-americana Sara Price (Can Am), a 54.21 minutos, com o espanhol Juan Maña (Automode E) em terceiro, a 1:45.11 horas.

Esta é a primeira vitória de um piloto português numa categoria do Campeonato do Mundo, criado no ano passado.

"Acabámos agora o Rali de Marrocos, uma prova muito dura para nós, em que até hoje nunca tínhamos conseguido fazer uma etapa limpa. Hoje, correu tudo muito bem e conseguimos vencer a etapa e a categoria T4 à geral, o que é muito satisfatório para nós", frisou o piloto português, que irá tentar lutar pela vitória nesta categoria na próxima edição do rali Dakar de todo-o-terreno, em janeiro.

Nos automóveis, a vitória sorriu ao saudita Yazeed Al-Rajhi (Toyota), que bateu Denis Krotov (Toyota), do Quirguistão, por 34.17 minutos, com o espanhol Nani Roma (Ford) em terceiro, a 43.03 minutos.

No entanto, o qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota) sagrou-se bicampeão mundial, na despedida da marca japonesa.

Nas motas, o australiano Toby Price (KTM) regressou às vitórias, com o tempo de 15:56.43 horas, deixando na segunda posição o argentino Luciano Benavides (Husqvarna), a três minutos, e o chileno Pablo Quintanilla (Honda) em terceiro, a 3.12 minutos.

O luso-germânico Sebastian Bühler (Hero) foi oitavo e Rui Gonçalves (Sherco) o 10.º.

O título ficou para o argentino Luciano Benavides (Husqvarna), que somou mais quatro pontos do que Price.

Na categoria T3, para os veículos ligeiros protótipos, João Dias (Santag) foi o melhor representante nacional, em 15.º lugar.

O campeão desta categoria foi o norte-americano Seth Quintero (Red Bull).