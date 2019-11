McLaren criou um 600LT especial inspirado nos… cometas!

A McLaren Special Operations tem sido responsável por algumas criações muito especiais ao longo dos anos e acaba de nos brindar com mais uma. A base usada foi a de um McLaren 600LT, mas a divisão de personalização da marca britânica transformou-o numa versão única, denominada "Comet Fade".

Encomendado por um cliente de longa data da McLaren Toronto, este 600LT único foi inspirado "no brilho e na velocidade de um cometa" e o resultado não podia ser melhor. O maior destaque vai obviamente para a pintura, um "fade" entre vários tons de azul, desde tons mais claros até cores mais escuras.

A marca britânica garante que para conseguir este efeito foram necessárias várias camadas de pintura, num processo meticuloso que demorou 120 horas a ficar concluído. Impressionante!

Além da pintura especial, este 600LT "Comet Fade" conta ainda com uma entrada de ar em fibra de carbono no tejadilho que serve de homenagem ao icónico McLaren F1. A juntar-se a isto, este cliente encomendou ainda três "packs" diferentes em fibra de carbono que acrescentam um "splitter" dianteiro, saias laterais, capas dos espelhos, um novo difusor traseiro e uma enorme asa.

A imagem exterior só fica completa com um conjunto de jantes forjadas com um acabamento preto e com um conjunto de pinças de travões carbocerâmicos polidas. Quanto ao interior, ganhou novos apontamentos em azul e conta com bancos de competição em fibra de carbono.

Ao nível do motor não há novidades, mas isso está longe de ser um problema. A alimentar este "monstro" está um motor V8 biturbo de 3.8 litros que produz 600 cv de potência e 627 Nm de binário máximo. Este bloco está associado a uma caixa automática de sete velocidades que lhe permite acelerar dos 0 aos 96 km/h em 2,8 segundos e chegar aos 328 km/h de velocidade máxima.



Autor: Aquela Máquina