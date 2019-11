McLaren Elva: mais de 1,5 milhões por um Speedster com 815 cv

A McLaren acaba de apresentar o membro mais recente da sua família "Ultimate Series", o McLaren Elva. Este novo superdesportivo radical é o derradeiro roadster da marca de Woking e será produzido numa série limitada de 399 unidades, cada uma com um preço superior a 1,5 milhões de euros.

O seu nome é uma referência ao passado da marca britânica, mais concretamente ao McLaren Elva de 1960. Agora, e tal como já acontecia no modelo original, este superdesportivo não conta com janelas nem com pára-brisas, ainda que este última esteja disponível como opção em alguns mercados. Mas é na configuração mais despida, sem este tal pára-brisas opcional, que este Elva mais brilha, até porque a marca britânica garante que o desenho do carro foi pensado para ajudar a criar uma espécie de bolha aerodinâmica que protege os ocupantes dos elementos.





