Mohammed Ben Sulayem é o novo presidente da FIA

Mohammed Ben Sulayem é o novo presidente da Federação Internacional do Automóvel (FIA), sucedendo a Jean Todt, depois de 12 anos de liderança do antigo piloto de rali francês.O multimilionário dos Emirados Árabes Unidos também teve uma longa carreira como piloto de ralis, tendo vencido o Campeonato de Rali do Médio Oriente antes de trocar os carros pelos cargos administrativos, tornando-se agora o primeiro não-europeu a ocupar o cargo máximo da FIA.Mohammed Ben Sulayem venceu esta sexta-feira as eleições no organismo que tutela o desporto automóvel, tendo derrotado o adversário, e candidato ao lugar de presidente da FIA, Graham Stoker, com 61.6% dos votos, e tem como principal missão serenar os ânimos na Fórmula 1, depois do final polémico que esta temporada teve com Max Verstappen a destronar Hamilton em Abu Dhabi e a conquistar o seu primeiro título mundial da categoria.