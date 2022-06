É a terceira fatalidade em uma semana numa das corridas mais perigosas do Mundo: a Ilha de Man TT. Desta feita, foi o piloto Davy Morgan a perder a vida aos 52 anos."É com pesar que a Isle of Man TT Races pode confirmar a perda de Davy Morgan após um incidente na última volta da primeira Supersport Race do TT 2022. Estendemos as nossas mais profundas condolências à companheira de Davy, Trudy, a sua família, os entes queridos e os amigos", pode ler-se na nota de pesar.Mark Purslow foi o primeiro a perder a vida na competição de 2022. No sábado, foi a vez de Olivier Lavorel, num sidecar, a não resistir aos ferimentos.Segundo a imprensa inglesa, são já 260 mortos registados desde que começou a Ilha de Man TT, em 1910, e disputa-se na região autónoma do Reino Unido.