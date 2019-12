Novo Jaguar F-Type apresentado com a ajuda da Hot Wheels

A Jaguar apresentou o renovado F-Type mas decidiu fazê-lo de uma forma totalmente inesperada: fê-lo com com um modelo à escala 1:64 que desafiou os limites da gravidade numa pista Hot Wheels com 232 metros de comprimento.

Instalada no novo centro de design da marca britânica, que o AQUELA MÁQUINA já foi conhecer, esta pista conta com 25 loops, três saltos fantásticos e com 44 curvas apertadas. Foi este o cenário escolhido para testar o novo F-Type, que durante este "exercício" chegou aos 480 km/h de velocidade máxima.





Saiba mais AQUI