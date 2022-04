Piloto russo que fez saudação nazi em Portimão pede desculpa: «Sei que sou um idiota»

Artem Severiukhin subiu ao pódio no último fim-de-semana, numa corrida de karts em Portimão, fazendo uma saudação nazi. O incidente levou a Federação Internacional do Automóvel (FIA) a abrir uma investigação e o russo de 15 anos, que corre sob bandeira italiana, já foi afastado da equipa pela qual corria: a Ward Racing.Através de uma publicação na conta pessoal de Instagram, pediu "desculpas a todos pelo que aconteceu". "De pé no pódio, fiz um gesto que muitos consideraram uma saudação nazi. Isso não é verdade. Eu nunca apoiei o nazismo e considero-o um dos piores crimes contra a humanidade.Sei que sou um idiota e estou pronto para ser punido mas, por favor, acreditem que não houve intenção nas minhas ações, não houve qualquer apoio ao nazismo ou ao fascismo. Não houve desejo de ofender espectadores, fãs, atletas ou o equipa", fundamentou Severiukhin.A Ward Racing garantiu que estava "profundamente envergonhada" pelo "comportamento antidesportivo". "A Ward Racing não vê qualquer possibilidade de cooperação contínua com Artem Severiukhin e prosseguirá com a rescisão do seu contrato de corrida", lê-se em comunicado.