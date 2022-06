Rali da Sardenha: Incêndio deixa Esapekka Lappi na liderança por 0,7 segundos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O piloto finlandês Esapekka Lappi (Toyota Yaris) terminou o primeiro dia do Rali da Sardenha na frente da classificação depois de um incêndio no carro de um piloto de WRC2 ter provocado a anulação das duas últimas especiais.

O piloto da Toyota tinha acabado de subir à liderança na segunda das quatro especiais previstas para a secção da tarde desta quinta ronda do Mundial de Ralis, com 0,7 segundos de vantagem sobre o estónio Ott Tänak (Hyundai i20), que perdeu o comando devido a problemas de transmissão.

"Parece que o carro só tem três rodas a puxar", explicou o piloto estónio, que tinha subido ao primeiro lugar na terceira especial de hoje.

O francês Pierre Loubet (Ford Puma) é o terceiro, a 15,1 segundos do comandante.

Pelo caminho ficou já o britânico Elfyn Evans, com uma fuga de água no seu Toyota Yaris, enquanto o belga Thierry Neuville (Hyundai i20) voltou a sentir problemas de transmissão, tal como já tinha acontecido em Portugal, na prova anterior.

Terminou o dia em nono, já a mais de dois minutos do primeiro lugar.

O finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) cedeu mais de um minuto ao ter de abrir as estradas poeirentas da Sardenha, uma vez que é o líder do Mundial.

Ocupa o oitavo lugar, a 1.13,1 minutos do primeiro lugar.

Depois do calor intenso que afetou as equipas de manhã, a temperatura baixou à tarde, com ameaças de chuva.

Mas o incêndio no Hyundai i20 WRC2 do francês Laurent Battut na terceira especial do dia, ainda durante a manhã, obrigou a organização a cancelar a segunda passagem pois o organizador não conseguiu retirar os destroços a tempo.

A especial seguinte, a nona da prova, também seria cancelada por dificuldades de conseguir levar os concorrentes a tempo desde a neutralização até à partida do troço.

Assim, Lappi dorme na liderança mas com uma vantagem inferior a um segundo.

Para sábado estão previstos 132 quilómetros divididos por oito especiais cronometradas.