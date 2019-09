Sai mais um recorde para a Koenigsegg: 0-400-0 km/h em 31,49 segundos

A palavra ‘Koenigsegg’ já pode ser considerada um sinónimo de recorde, tantos são os feitos alcançados pela fabricante sueca nos últimos anos. É certo que o ‘título’ do carro de produção mais rápido do mundo lhes fugiu para a Bugatti, mas a marca do norte da Europa não deitou a toalha ao chão e já nos ‘brindou’ com mais um recorde… que até já era seu!

O registo em causa é o do exercício que implica acelerar até aos 400 km/h e depois travar até imobilizar o carro. A primeira vez que a Koenigsegg o fez foi há dois anos, alcançando uma marca de 36,44 segundos e melhorando consideravelmente o tempo do Bugatti Chiron, que precisou de 41,96 segundos para fazer o mesmo desafio. Não satisfeita com o resultado, voltou a bater o recorde um mês depois, com o Agera RS, fixando o tempo nos 33,29 segundos.

Agora voltou a fazê-lo, desta feita com o novo hiperdesportivo híbrido da marca, o Koenigsegg Regera. Com o piloto Sonny Persson ao volante, o Regera foi dos 0 aos 400 km/h e de volta aos 0 em apenas 31,49 segundos, tirando quase dois segundos ao antigo recorde. Impressionante!

Mas o desfile de números não acaba aqui, é que a Koenigsegg fez questão de desconstruir este recorde para nos mostrar, mais uma vez, que estes números são absurdos. Aqui vai: a aceleração dos 0 aos 400 km/h foi feita em 22,87 segundos, mas a velocidade máxima alcançada no desafio foi de 402 km/h. A travagem até aos 0 km/h demorou outros 8,62 segundos.

Resta agora saber se os recordes deste Regera se esgotam aqui ou se a marca sueca ainda vai tentar fazer uma ‘graça’ e passar a barreira dos 500 km/h, deixando assim para trás o registo de 490.48 km/h do Bugatti Chiron Super Sport 300+. Não é impossível que venha a acontecer, mas é difícil, é que o Regera sai de fábrica com um limitador electrónico que não o deixa passar dos 440 km/h. Resta-nos aguardar…



Autor: Aquela Máquina