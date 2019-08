Toyota em despique com o ‘Need for Speed’ no Twitter

A lista de automóveis do Need for Speed Heat foi revelada esta semana e para surpresa de alguns, não há qualquer Toyota no jogo, nem mesmo o novo Supra, que recentemente foi "apanhado" nas filmagens do novo "Velocidade Furiosa".

Os fãs da saga não gostaram e um deles, no Twitter, resolveu mesmo perguntar o motivo desta ausência à própria Toyota. A conta da Toyota do Reino Unido não tardou e respondeu a este jogador: "Podes encontrar os nossos carros no Gran Turismo Sport, que não promove corridas de rua ilegais".

Pouco depois, este "tweet" foi apagado, mas entretanto já se tinha tornado viral no "Reddit", onde alguns utilizadores até captaram a reacção da conta oficial do "Need for Speed" (ver ao lado).

Depois de perceber que a resposta se tornou viral, a Toyota publicou uma série de "tweets" onde explica, de forma mais séria, que os carros da marca apenas aparecem no Gran Turismo Sport e que a marca não tem planos para licenciar os seus automóveis em outros jogos.

Por fim, acabou esta resposta de forma cordial, tentando apagar a resposta mais "amarga" que tinha dado ontem: "Seja no Gran Turismo Sport, no Forza ou no Need for Speed, continuem a correr", pode ler-se.

About last night... — ToyotaUK (@ToyotaUK) August 21, 2019

We love that you want to see our cars in all your favourite racing games, and honestly, we want the same thing. 1/5 August 21, 2019

Most of us in the Toyota GB social media team fell in love with cars through games like TOCA, Daytona and Gran Turismo. One of us even has fond memories of Pole Position on the Atari! 2/5 — ToyotaUK (@ToyotaUK) August 21, 2019

Officially, Toyota Motor Corporation has no concrete plans to license its model range to any other games besides Gran Turismo Sport at the moment. 3/5 — ToyotaUK (@ToyotaUK) August 21, 2019

When you challenge us as to why Toyotas don’t appear in your favourite racing games, we don't want to reply to you with a generic message, but we're currently limited in what we can say and yesterday we got our response wrong. 4/5 — ToyotaUK (@ToyotaUK) August 21, 2019