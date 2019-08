Tragédia em pista de kart: atração de 22 euros deixou brasileira sem couro cabeludo

Era um dia em família. Era suposto não acabar em tragédia, mas para Débora Oliveira nada vai ser como antes.A jovem brasileira de 19 anos, auxiliar de educação, foi com a mãe, o namorado e a filha deste, no passado dia 11 de agosto a uma pista de kart que funcionava no estacionamento de uma cadeia de supermercados, na zona sul do Recife. O bilhete custou 22 euros mas o que era para ser uma diversão acabou em tragédia.Segundo o relato do namorado, Eduardo Tumajan, estavam na segunda volta à pista quando o (longo) cabelo da jovem se soltou do capacete e se prendeu ao motor do veículo. No acidente, Débora teve o couro cabeludo arrancado, tendo já sido submetida a várias cirurgias."Estava sentada e senti um puxão. Depois não me recordo de mais nada. Penso que fui eu quem tirou o cinto de segurança, levantei-me, estava cheia de sangue. Estava desesperada, aos gritos", contou a jovem, que terá nos próximos anos ainda de passar várias vezes pela mesa da cirurgia.O acidente está a ser investigado pelas autoridades brasileiras, que já ouviram funcionários da pista de kart e os familiares que estavam com Débora Oliveira naquele dia. O namorado recorda bem o desespero da jovem."Somos leigos. Eles só nos mandaram colocar a touca, o capacete e usar luvas", diz antes de recordar as palavras da namorada após a tragédia: "Ela olhou-me nos olhos, toda ensaguentada, e disse: 'amor eu não tenho mais nada na vida. A única coisa que tinha era a minha beleza. Você ainda me vai amar?"No trágico dia, Débora foi levada para o Hospital da Restauração, no Recife, tendo sido submetida a uma cirurgia de reconstrução que durou cinco horas, com reimplante capilar e de partes do rosto que recuperou cerca de 80% da área.Depois disso, já fez outras cirurgias, de reconstrução das pálpebras e transplantes de pele, a última das quais durou mais de 10 horas. Mas a jovem auxiliar de educação terá ainda que ser submetida a várias intervenções cirúrgicas. "ela está esperançosa", revela o namorado.