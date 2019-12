Valentino Rossi na Fórmula 1?

Valentino Rossi, motociclista que compete no Moto GP juntamente com o português Miguel Oliveira, publicou uma fotografia sentado no Mercedes do campeão do Mundo de Fórmula 1, Lewis Hamilton. As reações nas redes sociais foram imediatas, com os fãs a pedirem ao piloto italiano que se aventure no automobilismo.Porém, não é disso que se trata. Na próxima segunda-feira vai ocorrer um evento, no qual Hamilton e Rossi vão trocar de profissões. Nesta fotografia, o piloto italiano de 40 anos está a tirar as medidas para que os responsáveis da Mercedes preparem o monolugar ao seu gosto.Na publicação, Valentino Rossi escreveu: "Eu e o Lewis vamos divertir-nos bastante!"Esta experiência não é inédita para ambos, no entanto nunca trocaram de posições. Hamilton já realizou alguns testes com uma Yamaha, mas de Superbike. Enquanto, Rossi já conduziu um monolugar da Ferrari por duas ocasiões.