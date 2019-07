Versão eléctrica do DS 3 Crossback já está disponível em Portugal

A DS Automobiles deu esta sexta-feira início à comercialização da sua gama electrificada E-TENSE em Portugal, com a abertura das encomendas de dois modelos: DS 3 Crossback E-TENSE e DS 7 Crossback E-TENSE 4x4. O primeiro é um SUV compacto totalmente eléctrico. O segundo é um SUV médio com tecnologia híbrida plug-in. Com esta ofensiva, a DS é a primeira marca do Grupo PSA a lançar no mercado a oferta electrificada de nova geração, conforme pode ler em 'Aquela Máquina'.