GP Brasil: Hamilton domina terceira e última sessão de treinos livres

A Mercedes apareceu no Grande Prémio do Brasil e pela primeira vez no fim de semana Lewis Hamilton liderou a tabela de tempos na terceira e última sessão de treinos livres, onde o sol apareceu por alguns minutos em São Paulo. A marca de 1.08,320 anotada pelo inglês foi também a mais rápida de todos os treinos.As possibilidade de piso molhado tem sido uma constante durante os treinos e fez com que algumas equipas mandassem, novamente, os carros para a pista logo nos primeiros minutos de treino. A abrir a atividade, Lando Norris (McLaren) foi o primeiro a deixar os boxes, seguido de Alexander Albon (Red Bull) e dos dois carros da Haas.O tempo de referência para essa sessão de treinos era 1.07,948, anotado por Vettel (Ferrari) no ano passado também com pista seca, mas não chegou a ser batido. Ao longo da sessão, as nuvens carregadas deram lugar a um início de céu azul - indicação de que não deve mesmo chover na qualificação ao final da tarde deste sábado.As temperaturas mais altas da pista em relação a sexta-feira também ajudaram aos tempos obtidos no treino livre desta manhã e o melhor aquecimento de pneus permitiu que os pilotos se aproximassem da condição que podem encontrar na definição da grelha de partida.Na liderança, a volta voadora de Hamilton foi imbatível. O britânico finalmente mostrou a força da Mercedes no circuito brasileiro e marcou o tempo de 1.08,320, impondo-se também como o mais rápido do fim de semana. Max Verstappen (Red Bull) veio logo atrás, apenas 0,026 mais lento do que o hexacampeão mundial.Os Ferrari de Charles Leclerc e Sebastian Vettel ficaram com as 3.ª e 4.ª posições, respetivamente, a menos de 0,400 do tempo do líder. Completando as três equipas mais fortes da Fórmula 1, Alexander Albon ficou com a 5.ª posição e Valtteri Bottas (Mercedes) apareceu apenas em 6.º.Por